Streit über Grenzschließungen wird Thema bei EU-Gipfel

Klima: Weiter kein EU-Angebot für Entwicklungsländer Die EU tritt bei den Verhandlungen über ein konkretes Finanzierungsangebot an die Entwicklungsländer in Sachen Klimaschutz weiterhin auf der Stelle. Auch in der Nacht auf Freitag (30. Oktober) konnten sich die Delegationen beim EU-Gipfel nicht auf ein Angebot und schon gar nicht auf eine interne Lastenverteilung zwischen den Ländern der Europäischen Union einigen.