Streit um Ergebnis der Präsidentenwahl im Niger

Oppositionsführer Ousmane weist offizielles Ergebnis zurück

Nach der Präsidentenwahl im westafrikanischen Niger hat Oppositionsführer Mahamane Ousmane am Mittwoch den Sieg für sich beansprucht - obwohl die Wahlbehörde am Vortag den früheren Innenminister Mohamed Bazoum zum Sieger erklärt hatte. Aus der Auszählung seiner "Delegierten" in den Wahllokalen gehe hervor, dass er 50,3 Prozent der Stimmen erhalten habe, erklärte Ousmane in einer Video-Botschaft aus seiner Hochburg Zinder, der zweitgrößten Stadt des Sahel-Staates.

Nach dem Wahlergebnis, das von der Wahlbehörde am Dienstagabend verkündet wurde, erhielt hingegen Ex-Minister Bazoum fast 56 Prozent der Stimmen. Er würde damit das Präsidentenamt antreten können, wenn dieses Ergebnis noch vom Verfassungsgericht bestätigt wird.

Am Dienstag gab es Zusammenstöße zwischen der Polizei und Anhängern Ousmanes in Niamey, auch aus Zinder wurden Proteste gemeldet. Die Nigrer hätten ihren "klaren Willen" für einen Wandel zum Ausdruck gebracht, erklärte Ousmane.

Bazoum ist ein enger Vertrauter des bisherigen Staatschefs Mahamadou Issoufou. Der Sahelstaat Niger hat 22 Millionen Einwohner, von denen 7,4 Millionen zu dem Wahlgang aufgerufen waren. Die meisten Menschen in dem Land sind zu jung zum Wählen. Nach Angaben der Wahlbehörde gaben knapp 63 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.