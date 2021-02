Streit um Parkplatz: Lkw-Lenker attackierte Kollegen mit Messer

Auseinandersetzung in Wels eskalierte - 52-Jähriger in Haft

In der Stadt Wels ist am Freitagabend eine Streit zweier rumänischer Lkw-Lenker eskaliert. Beide Männer hatten sich laut Auskunft der Polizei um einen Parkplatz bei einer Tankstelle in der Terminalstraße gestritten. Dabei soll ein 52-jähriger Mann seinen 44-jährigen Kontrahenten schließlich mit einem Messer angegriffen und verletzt haben und dann geflüchtet sein. Das Opfer machte mit seinem Handy aber noch ein Foto des anderen Lkw.

Bei der von der Polizei eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug des Täters auf der Autobahn gesichtet werden. Der 52-Jährige wurde durch mehrere Streifen verfolgt und in Hörsching gestoppt. Der Mann wurde festgenommen und die Justizanstalt Wels gebracht. Das Opfer erlitt eine Schnittverletzung an der linken Hand und wurde in das Klinikum Wels eingeliefert.