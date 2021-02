Streit um Pilotenstellen bei Lufthansa Cargo

Streiks bei der Lufthansa frühestens ab Donnerstag Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa und ihre Passagiere müssen sich frühestens von morgen, Donnerstag, an auf Streiks des Kabinenpersonals einstellen. Das kündigte der Vorsitzende der Gewerkschaft UFO, Nicoley Baublies, Mittwoch früh im ARD-Morgenmagazin an. Am Mittwoch wird es nach seinen Worten keinen Ausstand geben. Bei der Lufthansa hieß es in der Früh: "Wir gehen ganz normal in den Tag."