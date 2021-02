Streit um russisches Flugzeug in estnischem Luftraum

Russland bestritt estnische Darstellung

Russland hat die Darstellung von Estland bestritten, den estnischen Luftraum mit einem Flugzeug verletzt zu haben. Zuvor hatte die estnische Armee mitgeteilt, dass eine Maschine des Typs Iljuschin Il-76 MD unerlaubt in den Luftraum des Landes eingedrungen sei. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte der Staatsagentur Tass zufolge nun mit, dass es sich um einen Linienflug zu einem Flugplatz in der Region der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad gehandelt habe.

Das Außenministerium in Tallinn habe wegen des Vorfalls den russischen Botschafter in Estland vorgeladen und eine Note übergeben, hieß es zuvor. Die Luftraumverletzung sei am Mittwochmorgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo erfolgt und habe weniger als eine Minute gedauert. Es sei die erste durch Russland in diesem Jahr gewesen. Die Maschine habe zwar die elektronische Kennung eingeschaltet gehabt, aber der Pilot keinen Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung gehalten, so die Armee.

Russland bestritt diese Darstellung nun. Es habe sich um einen Linienflug zu einem Flugplatz in der Region der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad gehandelt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge mit. Die Maschine sei auf einer "im Voraus vereinbarten Route" geflogen und habe keine Staatsgrenzen verletzt.