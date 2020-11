Ein 30 Jahre alter Iraner ist am Montag in einer Asylunterkunft in Villach festgenommen worden. Der Mann hatte eine 29-jährige Betreuerin beschimpft und mit einer erhobenen Glasflasche bedroht, sie stieß ihn weg. Auslöser des Streits war, dass dem Mann, der zu spät zum Mittagessen gekommen war, die Mahlzeit verweigert wurde. Weil er in der Vergangenheit schon mehrfach auffällig war, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.