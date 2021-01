Streit und Intrigen im Malteserorden - "Gefallene Ritter"

Deutscher Journalist zeichnet Vorgeschichte des dramatischen Rücktritts von Großmeister Festing 2017 spannend und lebendig nach (Von Petra Edlbacher/APA)

Ein komplexes Intrigenspiel an der Spitze einer der ältesten katholischen Institutionen, undurchsichtige Hintermänner mit weltweiten Verbindungen, dazu jede Menge Geld - es fehlen nur ein paar mystische Symbole und Leichen, und der Inhalt von "Gefallene Ritter" könnte ein Plot von Dan Brown sein. Tatsächlich handelt es sich aber um eine penibel recherchierte Reportage um eine der größten Krisen des altehrwürdigen Malteserordens.

Die Nachricht erreichte im Dezember 2016 die internationalen Medien wie ein Paukenschlag: Matthew Festing, Großmeister des Souveränen Malteserordens und damit Oberhaupt des allerkleinsten (praktisch territoriumslosen) souveränen Staates der Welt, entlässt die Nr. 2 des Ordens, Großkanzler Albrecht von Boeselager, überraschend. Wenige Wochen später dann die noch größere Sensation: Festing tritt im Jänner 2017 auf Aufforderung von Papst Franziskus hin von seinen Ämtern zurück - ein einmaliger Schritt in der 900-jährigen Geschichte des Ordens. Boeselager wird umgehend wieder Großkanzler, außerdem setzt der Papst einen Sonderbeauftragten ein, der sich um die vom Kirchenoberhaupt geforderten Reformen im Orden bemühen sollte.

Seitdem gab es in der katholischen Welt und auch innerhalb des Malteserordens vielerlei Spekulationen über die wahren Hintergründe dieser dramatischen Schritte. Ging es etwa um Kirchenpolitik? War der Engländer Festing dem Vatikan etwa zu konservativ? Wollte der Deutsche Boeselager den weltweit caritativ tätigen Orden "entchristlichen", ihn gar zu einer areligiösen NGO umfunktionieren? Oder ging es doch eher um die Millionen aus einer geheimnisvollen Erbschaft, um die bereits zuvor ein undurchsichtiger und zäher Rechtsstreit entbrannt war?

Der deutsche Journalist Constantin Magnis, der als Abkömmling einer alten Adelsfamilie von Kind auf den Malteserorden kennt, ging in ausführlicher zweijähriger Recherche den Ereignissen nach. Mit "Gefallene Ritter" legt der ehemalige Chefreporter des Magazins "Cicero" eine Darstellung der Ereignisse vor, die bezüglich Spannung und Kurzweiligkeit keinen Vergleich mit einem Thriller zu scheuen braucht.

Magnis schildert chronologisch Entwicklung und Eskalation der Ereignisse, von Festings Wahl zum Großmeister 2008 bis zu dessen Rücktritt knapp neun Jahre später, mit einem Ausblick in die Gegenwart hinein. Er schildert dabei nachvollziehbar die wechselhafte Geschichte des Ordens, die eindrucksvolle Zuwendung seiner Mitglieder zu den Armen und Ausgestoßenen dieser Welt, aber auch seine aktuellen strukturellen und geistlichen Probleme. Die größte Stärke des Buches ist es, die persönlichen Züge der Protagonisten sehr lebendig zu zeichnen, ohne sie dabei zu verurteilen. So wird die zentrale Figur der Geschichte, Großmeister Festing, als ein im Wesentlichen sympathischer, ehrlicher, frommer und humorvoller Mensch geschildert, der aber in seinem Amt inmitten der auftauchenden Konfliktsituationen offenbar überfordert war.

Letztlich ist das Fazit des Buches, dass nicht ideologische oder finanzielle Auseinandersetzungen für das Drama im Malteserorden hauptverantwortlich waren. Vielmehr scheinen sich zwischenmenschliche Missverständnisse und Spannungen zwischen Festing und Boeselager durch den Einfluss verschiedener Einflüsterer im Hintergrund zu einer explosiven Mischung zusammengeballt zu haben. Und eigentlich fand der "Machtkampf" - anders, als es der Untertitel glauben macht - auch nicht zwischen Vatikan und Orden statt. Den haben die Malteserritter schon selbst untereinander besorgt.

( S E R V I C E: Constantin Magnis: Gefallene Ritter. Malteserorden und Vatikan - Der Machtkampf zwischen zwei der ältesten Institutionen der Welt. HarperCollins 2020. ISBN 978-3959673686, 304 S. 24,70 Euro )