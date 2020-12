Streit unter Bekannten - 29-Jährige bekam Kochtopf auf den Kopf

Frau und Bekannte konsumierten in Wien-Favoriten Alkohol und Kokain - Beziehungsdiskussion eskalierte

Eine 29-Jährige hat in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten in ihrer Wohnung von einer Bekannten einen Kochtopf auf den Kopf bekommen. Außerdem wurde sie mit einem Küchenmesser verletzt. Die Angreiferin flüchtete, sie ist laut Polizeisprecher Markus Dittrich namentlich bekannt.

Zu den Attacken kam es gegen 3.30 Uhr in einer Oberlaaer Wohnung. Die 29-Jährige gab an, sie hätte mit ihrer Bekannten Alkohol und Kokain konsumiert. Eskaliert sei die Situation, als man sich über den Freund der 29-Jährigen unterhielt und es um Beziehungstipps ging. Die Bekannte nahm dem Kochtopf und schlug ihn der Gastgeberin auf den Kopf. Nach der Attacke mit dem Messer flüchtete die Täterin. Das Opfer wurde mit Verdacht auf eine Kopfverletzung und einer Schnittwunde am Unterarm in ein Krankenhaus gebracht.