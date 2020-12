Streit unter Versicherungsbetrügern endete in Wien mit Schlägen

Weil Mechaniker Beute nicht rausrücken wollte, drohten vier Männer

Weil sich Versicherungsbetrüger um die Beute stritten, ist ein Schlägertrupp in eine Wiener Werkstatt geschickt worden. Die Männer sollten den Mechaniker mit Nachdruck zur Herausgabe des Geldes bringen. Am Mittwoch fahndete die Polizei nach der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera nach den vier Männern.

Der Geschichte hatte bereits im Sommer ihren Ausgang genommen. Eine Frau ließ nach einem Unfall in der Werkstatt im Bezirk Landstraße ihr Auto reparieren. In Absprache mit dem Werkstättenbesitzer soll sie der Versicherung einen höheren Betrag verrechnet haben, als die Reparatur tatsächlich ausmachte. Die Differenz wollte man untereinander aufteilen. Nachdem die Versicherung dem Mechaniker den Betrag überwiesen hatte, behielt er diesen jedoch für sich.

Trotz mehrmaliger Aufforderung rückte der Mann das Geld nicht heraus. Am 22. Oktober tauchten dann vier Männer in der Werkstatt auf und bedrohten den Besitzer. Einer von ihnen hatte eine Schusswaffe bei sich und schlug damit dem Mechaniker auf den Kopf. In einem schwarzen Pkw flüchtete das Quartett.

Nun wurden die Bilder aus einer Überwachungskamera ausgewertet und die Fotos der Männer veröffentlicht. Zeugen, die die Täter vor, während oder nach dem Übergriff gesehen haben, werden ersucht, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise - auch anonym - werden an die Inspektion Wien-Mitte unter der Telefonnummer 01/31310/DW58327 erbeten.