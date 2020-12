Streit wegen "ein bisschen Gras" führte zu steirischer Hanf-Plantage

Sohn betrieb "Grow-Box" im Gästezimmer des elterlichen Hauses

Ein Familienstreit wegen "ein bisschen Gras" hat Dienstagabend im oststeirischen Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) die Polizei auf den Plan gerufen: Vater und Sohn waren sich wegen einer "Grow-Box" im Gästezimmer des gemeinsamen Hauses uneins. Als der 26-Jährige die Polizei rief, stellte diese kurzerhand die gesamte Indoor-Plantage sicher. Der Mann wurde angezeigt, hieß es am Mittwoch in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der 51-jährige Vater hatte das "seltsame Zelt" im Gästezimmer offenbar vor einigen Tagen entdeckt und seinen Sohn deswegen angesprochen. Er stellte ihm ein Ultimatum und verlangte, dass die Cannabis-Pflanzen verschwinden. Der Streit artete am Dienstag aber so weit aus, dass der 26-Jährige selbst die Polizei rief. Die Beamten fanden dann im Obergeschoß des Einfamilienhauses die Plantage mit sieben Hanfpflanzen, die bis zu 130 Zentimeter hoch waren, sowie Belüftung, Beleuchtung und Zeitschaltuhr.

Der Sohn gab an, dass es sich lediglich um "ein bisschen Gras für den Eigenbedarf" handle, hieß es in der Aussendung. Er war kurzzeitig aggressiv und ihm passte nicht, dass alles sichergestellt wurde. Die Substanzen werden nun aber kriminaltechnisch untersucht.