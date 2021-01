Streit zwischen Arbeitskollegen in Wien endete mit Messerattacke

Auseinandersetzung zwischen Angehörigen einer Sicherheitsfirma

Ausgerechnet der Streit zweier Angestellten einer Sicherheitsfirma ist Freitagabend in Wien-Donaustadt blutig zu Ende gegangen. Ein 53-Jähriger stach gegen 17.25 Uhr mit einem Messer auf seinen deutlich jüngeren Kollegen ein. Die Verletzungen waren, wie Polizeisprecherin Barbara Gass am Samstag berichtete, nicht lebensgefährlich.

Der Ältere hatte in der Langobadenstraße zu dem 27-Jährigen gesagt, dieser solle sich nicht in seine Angelegenheiten einmischen. Im Zuge des folgenden Streits zog der Türke ein Messer und ging auf seinen Kollegen los. Während das Opfer notfallmedizinisch von der Berufsrettung versorgt und in eine Spital gebracht wurde, nahmen die Polizisten den Älteren fest.