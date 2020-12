Streit zwischen Eheleuten endete in Wien mit Festnahme

54-Jähriger ging auf Frau los und drohte mit Messer

Ein Streit zwischen zwei Eheleuten am Christtag in Wien-Favoriten hat mit einer Festnahme geendet. Der Mann ging kurz vor Mitternacht - laut Aussage seiner Frau war er betrunken - aus Eifersucht auf die 55-Jährige los. Zunächst schlug er die Ehefrau, danach drohte er mit einem Messer. Die 55-Jährige flüchtete aus der Wohnung in der Laxenburger Straße und holte schlussendlich die Polizei.

Beamte der Spezialeinheit WEGA nahmen den 54-Jährigen fest. Es wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Frau hat die Hilfe des Rettungsdienstes abgelehnt, beichtete die Polizei am Stefanitag.