Stromkonzern EDF: Abschreibungen und Coronakrise drücken auf Gewinn

EDF steigt aus Atomenergie in USA aus Der französische Versorger EDF steigt überraschend aus der Atomenergie in den USA aus. Das Unternehmen habe sich mit seinem US-Partner Exelon darauf geeinigt, dass gemeinsame AKW-Joint-Venture CENG in den Vereinigten Staaten in nächster Zeit zu beenden, teilte der weltgrößte Produzent von Kernenergie am Dienstag mit.