Strukturreform für steirische Tourismusverbände fertig ausgearbeitet

180 Stellungnahmen aus Begutachtungsverfahren eingeflossen - Landesregierungsbeschluss dürfte am 21. Jänner fallen

Das Begutachtungsverfahren für die Novelle des Tourismusgesetzes für die Strukturreform der steirischen Tourismusregionen und -verbände ist abgeschlossen. 180 Stellungnahmen waren eingelangt und wurden laut der steirischen Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) eingearbeitet. Am Donnerstag wird die Reform bei der Landesregierung eingebracht und dürfte am 21. Jänner beschlossen werden, ehe sie auch noch in den Landtag kommt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

"Neben kleinen Anpassungen bei den elf Erlebnisregionen - drei Gemeinden werden auf eigenen Wunsch einem anderen Tourismusverband angehören - wurden aufgrund der Stellungnahmen insbesondere Änderungen bei der Zusammensetzung der Gremien vorgenommen", hieß es weiter. Unter den 180 Stellungnahmen von den bisher 96 Tourismusverbänden, neun Regionalverbänden, 220 Tourismusgemeinden und rund 70.000 beitragspflichtigen Unternehmen sei der Grundtenor bei der Mehrheit positiv gewesen. "Die Touristikerinnen und Touristiker unterstreichen die Notwendigkeit, moderne und leistungsfähige Strukturen für die aktuellen und künftigen Herausforderungen - etwa die Digitalisierung - zu schaffen", so die Landesrätin.

Aufgrund der ebenfalls geäußerten Kritik-Punkte wurden aber "in einigen Bereichen noch Anpassungen vorgenommen": Drei Gemeinden wünschten einer anderen Erlebnisregion anzugehören als ursprünglich geplant. Konkret wird Ligist der Erlebnisregion "Südsteiermark" angehören (statt der "Region Graz"). Großsteinbach und Hartl werden Teil der "Oststeiermark" sein (statt "Thermen- und Vulkanland"). Weiters werde die Möglichkeit geschaffen, dass Kommunen statt Gemeinderäte auch andere Personen mit langjähriger touristischer Erfahrung in die zuständige Tourismuskommission als Vertreter der Gemeinde entsenden können. In der Kommission ist jede Tourismusgemeinde eines Verbandes mit einem Sitz und einer Stimme vertreten.

Darüber hinaus wird die Zahl der Unternehmensvertreterinnen und -vertreter von neun auf zwölf erhöht. Mit der in der Gesetzesnovelle verankerten "doppelten Mehrheit" können Beschlüsse in der Kommission künftig nur gefasst werden, wenn sowohl in der Gruppe der Gemeindevertreter als auch in jener der Unternehmensvertreter eine Mehrheit zustimmt.

Auf vielfachen Wunsch werde nun auch die Möglichkeit der Einrichtung von Marketingbeiräten rechtlich verankert. Mit diesen soll sichergestellt werden, dass für die Region wichtige touristische Themen entsprechend bearbeitet und vorangetrieben werden können. Außerdem können damit weitere Stakeholder in den sogenannten Erlebnisregionen eingebunden werden.

Die neue Struktur im steirischen Tourismus soll am 1. Oktober 2021 in Kraft treten.