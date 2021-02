Studentenproteste in der Türkei - Ermittlungen gegen Abgeordneten Sik

Seit Anfang Jänner wurden in Zusammenhang mit den Protesten mehr als 500 Menschen in 38 Provinzen festgenommen

Die türkischen Behörden haben Ermittlungen gegen den unabhängigen Abgeordneten Ahmet Sik in Zusammenhang mit den andauernden Studentenprotesten eingeleitet. Wegen Beiträgen in den sozialen Medien sei ein Verfahren zum Vorwurf der Anstiftung zu einer Straftat eingeleitet worden, teilte die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara am Freitag mit. Sik wurde in der Mitteilung mit dem Satz "Diese Regierung wird nicht durch Wahlen abtreten, geht auf die Straße" zitiert.

Studierende und Akademiker der renommierten Istanbuler Bogazici-Universität sowie Unterstützer protestieren seit rund einem Monat gegen die Einsetzung eines neuen Rektors, der durch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bestimmt wurde. Die Protestierenden kritisieren das als undemokratisch und fordern die Besetzung der Stelle per Wahl.

Seit Anfang Jänner wurden nach Angaben des Innenministeriums vom Donnerstag in Zusammenhang mit den Protesten mehr als 500 Menschen in 38 Provinzen festgenommen. Bisher wurden vier Haftbefehle gegen Studenten, die an Demonstrationen teilgenommen haben, ausgestellt, zwei davon in der Nacht zu Freitag. Ein Anwalt der Verhafteten, Özgür Urfa, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die beiden Studenten seien wegen "Widerstand gegen die Staatsgewalt" verhaftet worden. Die Entscheidung kritisierte er als "rechtswidrig". "Es ist eine politisch motivierte Entscheidung unter dem Druck der Regierung, Studenten als Terroristen zu brandmarken."

Akademiker der Universität sprachen am Freitag von einer "dunklen Woche", in der Studenten unter Beschuss geraten seien. Die Regierung verurteilte die Proteste mit scharfer Rhetorik. Erdogan bezeichnet die Demonstrationsteilnehmer als "Terroristen", sein Koalitionspartner Devlet Bahceli von der ultranationalistischen MHP bezeichnete die Studenten als "giftige Schlangen".

Auch in weiteren Städten in der Türkei gehen Unterstützer der Bogazici-Proteste immer wieder auf die Straße. Mehrere Universitätsfakultäten drückten den Protestierenden in offenen Briefen zuletzt ihre Solidarität aus.