Studentenproteste in Türkei: 20 Menschen in Bursa festgenommen

Teilnehmer einer Demonstration

In der westtürkischen Stadt Bursa sind mehrere Menschen in Zusammenhang mit den jüngsten Studentenprotesten in der Türkei festgenommen worden. Dabei handle es sich um 20 Teilnehmer einer Demonstration, sagte der Anwalt Efkan Bolac am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Studierende und Akademiker der renommierten Istanbuler Bogazici-Universität sowie Unterstützer protestieren seit Anfang Jänner gegen die Einsetzung eines neuen Rektors, der durch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bestimmt wurde. Bisher wurden in dem Zusammenhang elf Haftbefehle verhängt und Hunderte Menschen festgenommen.