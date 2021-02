Studie: Weniger Frischluft macht Pariser Philharmonie coronasicherer

Französische Autoindustrie: Schwarzes Jahr 2012 Für die Automobilindustrie in Frankreich war 2012 ein schwarzes Jahr. Wie der Verband der französischen Autobauer (CCFA) am Mittwoch in Paris mitteilte, wurden im zu Ende gegangenen Jahr knapp 1,9 Millionen Neuwagen angemeldet - das war die niedrigste Zahl seit 15 Jahren. Im Vergleich zu 2011 ging der Verkauf von Neuwagen um fast 14 Prozent zurück.