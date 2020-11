Studienrecht - Kunstuni-Rektoren fordern Verschiebung von UG-Novelle

Schwächung der Senate würde Gleichgewicht in Leitungsgremien gefährden

Die Rektoren der Kunstuniversitäten fordern eine Verschiebung der geplanten Novelle zum Universitätsgesetz (UG). Die Unis würden derzeit genug damit zu tun haben, der schwierigen Corona-Situation gerecht zu werden, hieß es in einer Aussendung. Kritik gab es an einer möglichen Schwächung der Senate bzw. "Zwangsexmatrikulationen" bei ungenügender Studienleistung.

In den vergangenen Wochen wurden Vertretern der Hochschullandschaft Pläne für die UG-Novelle präsentiert. Diese sahen unter anderem, dass künftig neuzugelassene Studenten jährlich 16 ECTS absolvieren müssen, bis sie insgesamt 100 ECTS-Punkte erreicht haben, um weiterstudieren zu können. Das ist rund ein Viertel der vorgesehenen Mindeststudienzeit (60 ECTS). Neben zahlreichen anderen Änderungen sollen auch die Uni-Senate an Einfluss verlieren - unter anderem die Möglichkeit zur Mitbestimmung bei der Wiederbestellung von Rektoren. Diese würde ganz den Uni-Räten zukommen.

"Die Änderungen suggerieren eine Stärkung der Rektorate, während sie tatsächlich das bewährte Gleichgewicht der universitären Leitungsgremien Rektorat, Senat und Universitätsrat gefährden", so die Rektoren in der Aussendung. "Durch die Stärkung der Universitätsräte vergrößern sie die Möglichkeit eines direkten politischen Einflusses auf die Universitäten, während das zentrale Selbstverwaltungsorgan der Universitäten, der Senat, wesentlich geschwächt werden würde." Studenten wiederum müssten unabhängig von ihrer sozialen Situation studieren können.

Ähnlich äußerten sich die Senatsvorsitzenden der beiden Salzburger Universitäten. Hinter den Plänen werde "die Absicht erkennbar, die Senate zu entmachten und damit die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit von Wissenschaft und Kunst massiv einzuschränken". Den Senaten würden damit zentrale Mitbestimmungsrechte entzogen, kritisierten sie in einer Aussendung. "Ein weiteres alarmierendes Vorhaben" sei die "einschneidende Beschränkung der autonomen Gestaltungsrechte des Senats bei den Studienplänen". Deren strukturelle Gestaltung solle offenbar künftig Bestandteil der zwischen Rektorat und Ministerium geschlossenen Leistungsvereinbarung werden. Auch für die Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) ist eine geplante "Entmachtung" der Senate im Zuge der Novelle "untragbar": "Die Senate sind für uns Studierende das wichtigste Gremium an den Unis - immerhin stellen wir fast ein Viertel der Mitglieder", hieß es in einer Aussendung.