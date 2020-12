Studienrecht - Rektoren und Studenten hadern mit Mindeststudiendauer

uniko geht Regelung nicht weit genug - Allgemeines Lob für bessere Vergleichbarkeit von Studienleistungen - Kritik an Reform von Rektorswiederwahl

Auf wenig Begeisterung ist die in der Novelle des Universitätsgesetzes (UG) geplante Mindeststudienleistung von 24 ECTS-Punkten in den ersten zwei Studienjahren gestoßen. Ursprünglich wurde eine Mindeststudienleistung von 16 ECTS-Punkten pro Studienjahr diskutiert. Durch die Herabsetzung wurde aus Sicht der Universitätenkonferenz (uniko) die Idee, für mehr Verbindlichkeit der Studenten zu sorgen, "verwässert". Studentenvertretern geht indes auch die neue Regelung zu weit.

Die Vorgabe von 24 ECTS ermögliche noch immer eine fast unbegrenzte Dauer der Studienzeit, was international einmalig sei, kritisierte uniko-Chefin Sabine Seidler am Dienstag in einer Aussendung. "Das gibt den Universitäten kein Instrument in die Hand, um höhere Prüfungsaktivität und damit die Zielvorgaben der Studienplatzfinanzierung erreichen zu können."

Für die Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) bringt dieselbe Regelung eine "grobe Verschlechterung" und eine massive Erhöhung des Leistungsdrucks. Der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) wirft der Regierung vor, dass sie Studierende wie ungezogene Kinder behandle, die man bestrafen müsse. Die HochschülerInnenschaft der Uni Wien sieht Studenten dadurch "auf ihr humanes Wissenskapital reduziert". Für die NEOS-Studentenfraktion JUNOS hilft die Regelung höchstens dabei, Karteileichen auszusortieren; gleichzeitig geht ihr die Exmatrikulation als Konsequenz zu weit. Für mehr Verbindlichkeit im Studium brauche es nachgelagerte Studiengebühren. Die Vorsitzende der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH), Sabine Hanger von der ÖVP-nahen AktionsGemeinschaft (AG), betonte indes, dass die ÖH immerhin eine Verringerung der zum Weiterstudium notwendigen Mindestpunkteanzahl erreicht habe.

Skeptisch gesehen wird auch, dass die Senate bei einer ersten Wiederbestellung des Rektors keine Mitsprache mehr haben und Rektorate künftig bei den Studienplänen mitreden können sollen. Die GRAS sieht darin eine "Entmachtung" der Senate. Für die ÖH Uni Wien werden damit Uni-Angehörige von Entscheidungen ausgeschlossen, gleichzeitig werde der politischen Einflussnahme Tür und Tor geöffnet. Für die JUNOS wird die demokratische Mitbestimmung der Studenten "mit Füßen getreten". Die Gruppe "Bildung brennt" kritisiert darüber hinaus, dass die Regierung grundlegende Änderungen des UG inmitten einer globalen Pandemie "durchpeitschen" wolle.

Für SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl werden mit der Novelle die falschen Maßnahmen zum falschen Zeitpunkt gesetzt. Durch Corona seien Studenten ohnehin schon unter Druck, dieser werde durch die geplante Reform extrem erhöht, dazu komme eine Entmachtung der demokratisch gewählten Senate. FPÖ-Wissenschaftssprecher Martin Graf ortet ein "Bürokratie-Monster, das nichts bringt, aber im Endeffekt dem Steuerzahler viel kostet". Die Universitätengewerkschaft in der GÖD lehnt wiederum die Neufassung der Kettenvertragsregelung an Universitäten ab.

Grundsätzlich positive Reaktionen gab es zu den geplanten Learning Agreements, den Plänen für bessere Vergleichbarkeit der ECTS-Punkte, eine bessere Planbarkeit von Prüfungsterminen, leichtere Anerkennung von Leistungen zwischen verschiedenen Studien und Unis und die verbesserte Anerkennung von schulischen und beruflichen Qualifikationen.