Studienrecht - Studentenvertreter weiter gegen Mindeststudienleistung

Auch nach Verringerung der Anforderungen

Der Plan der Regierung, dass ab dem Wintersemester 2021 neuzugelassene Studenten eine Mindeststudienleistung erbringen müssen, stößt trotz verringerter Anforderungen bei Studentenvertretern weiter auf Kritik. Die ECTS-Punkte für den Arbeitsaufwand seien zwischen den Studiengängen nicht vergleichbar, beklagte die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH). Die Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) lehnen die Maßnahme als "sozial selektiv" ab.

Gleichzeitig werteten es sowohl die ÖH-Vorsitzende Sabine Hanger von der ÖVP-nahen AktionsGemeinschaft (AG) als auch GRAS-Vertreterin Keya Baier als eigenen Erfolg, dass die geforderte Mindeststudienleistung im Vergleich zu Ende Oktober bekannt gewordenen Plänen im aktuellen Entwurf zur Novelle des Universitätsgesetzes (UG) verringert wurde - von ursprünglich geplanten 16 ECTS pro Studienjahr auf 24 ECTS in einem Durchrechnungszeitraum von zwei Jahren. Das zeige, dass ihre Bedenken vor allem in Bezug auf Studenten mit Doppelbelastung ernst genommen worden seien, so ÖH-Vorsitzende Hanger. Baier betonte außerdem, dass andere ursprünglich angedachte Maßnahmen wie eine Verringerung der Prüfungsantritte oder eine Beschränkung der gleichzeitigen Studieneinschreibungen nun doch nicht im UG zu finden seien.

Für den Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) bleibt auch die verringerte Mindeststudienleistung ein Zeichen der "Ignoranz" von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und der schwarz-grünen Bundesregierung. "Wer erwachsene Menschen, die sich in der höchsten Bildungseinrichtung des österreichischen Bildungssystems befinden, zu einer verpflichtenden Mindestleistung zwingen will, zeigt damit eine law-and-order-Mentalität gegen Studierende, die der österreichischen Hochschulpolitik unwürdig ist", wird die Vorsitzende Dora Jandl in einer Aussendung zitiert.