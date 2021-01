Studio zu Nachhaltigkeit: Österreich auf Rang 4

Europe Sustainable Development Report: Finnland belegt Platz Eins - Deutschland und Schweiz auf Rängen 6 und 8

Österreich erfüllt im europäischen Vergleich die Kriterien für die Nachhaltigkeit laut einer aktuellen Studie gut. Es belegt in einem Ranking von 31 untersuchten Ländern Platz 4. Das geht aus dem Europe Sustainable Development Report 2020 hervor, den das Institute for European Environmental Policy am Freitag veröffentlicht hat.

Die nordischen Länder werden demnach den Kriterien der Nachhaltigkeit am besten gerecht. Platz eins belegt Finnland vor Schweden und Dänemark, während Deutschland den sechsten Platz belegt. Die Schweiz folgt auf Platz 8.

Für Österreich wird positiv ins Treffen geführt, dass es keine Armut gebe. Betreffend Industrie, Innovationen und Infrastruktur sowie Frieden, Justiz und starke Institutionen gelten die Nachhaltigkeitsziele als erreicht. Defizite bestehen laut der Studie bei verantwortungsvoller Konsumation und Produktion, Klimaschutz sowie im ländlichen Bereich. Herausforderungen gibt es der Studie zufolge unter anderem noch bei der Gesundheitsversorgung, im Bildungsbereich, bei der Gleichstellung der Geschlechter und bei der Bereitstellung leistbarer sauberer Energie.

(https://www.sdgindex.org/reports/europe-sustainable-development- report-2020/)