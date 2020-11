Stuhl von UniCredit-Chef Mustier wackelt - Insider

Zerwürfnisse mit Verwaltungsrat über künftige Strategie der Bank-Austria-Mutter - Aktie im Tiefflug

UniCredit-Chef Jean Pierre Mustier muss Insidern zufolge um seine Vertragsverlängerung bangen. Es gebe zunehmend Zerwürfnisse zwischen Mustier und dem Verwaltungsrat über die künftige Strategie der italienischen Bank-Austria-Mutter, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Kern des Konflikts seien ein mögliches Gebot für die verstaatlichte Bank Monte dei Paschi di Siena und der Plan, das Italien-Geschäft und das Auslandsgeschäft der UniCredit zu trennen. UniCredit lehnte eine Stellungnahme ab. Der mögliche Abgang von Mustier, der die italienische Großbank seit seinem Amtsantritt Mitte 2016 mit einem radikalen Sparprogramm wieder auf Kurs gebracht hat, drückte die UniCredit-Aktien am Montag um mehr als vier Prozent.

Mustiers bestehender Vertrag läuft im Frühjahr aus. Der Franzose will UniCredit aus dem Fusionskarussell in Europa heraushalten und sträubt sich Insidern zufolge auch gegen die Übernahme von Monte Paschi. Doch die italienische Politik dränge darauf, dass er ein Gebot für Monte Paschi abgibt. Die älteste Bank der Welt, die unter einem Berg von faulen Krediten und teuren Rechtsstreitigkeiten ächzt, muss nach den Vorgaben der EU-Kommission wieder privatisiert werden. Mustier habe strenge Bedingungen für jeden möglichen Deal aufgestellt, sagten die Insider. Das italienische Finanzministerium arbeite an Anreizen für die Übernahme von Monte Paschi.

Die Pläne für eine Abspaltung des Auslandsgeschäfts, darunter die Deutschlandtochter HypoVereinsbank, hat Mustier vor kurzem auf Eis gelegt. Das Vorhaben hatte ihm in der italienischen Politik nicht nur Freunde geschaffen. Seit seinem Amtsantritt 2016 hat Mustier mehr als 20.000 Jobs gestrichen, einen Berg an faulen Krediten abgetragen und sich von Geschäften getrennt. Finanziert hat er das unter anderem mit einer milliardenschweren Kapitalerhöhung. Der Plan, nach dem Umbau vorhandenes überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, wurde durch die Coronakrise und das Dividendenverbot der europäischen Bankenwächter durchkreuzt. Im zweiten Quartal will UniCredit eine neue Strategie präsentieren.

Im Verwaltungsrat der Bank stehen zudem Änderungen bevor. Neuer Chef des Kontrollgremiums soll Pier Carlo Padoan werden, der zum Zeitpunkt der Monte-Paschi-Verstaatlichung italienischer Wirtschaftsminister war.