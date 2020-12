Stundenverdienst in Österreich im Europavergleich an achter Stelle

Eurostat veröffentlichte Daten für 2018

Die Österreicher verdienen im Median pro Stunde nach Kaufkraftstandard (KKS) am achtmeisten in der EU. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Erhebung der Statistikbehörde Eurostat für das Jahr 2018. Vor Österreich (13,6 KKS) lagen Dänemark (19,2), Deutschland (16,1), Belgien (15,7), Luxemburg (15,1), Schweden (14,7), die Niederlande (14,3) und knapp auch Finnland (13,9). Minimal hinter Österreich fanden sich Frankreich und Irland (je 13,5).

In tatsächlichen Euro gerechnet führten auch die Dänen - und zwar mit Abstand mit 27,2 Euro pro Arbeitsstunde. Österreich verzeichnet hier laut Eurostat 15,3 Euro. Deutlich am wenigsten verdienten die Bulgaren - 4,6 nach KKS bzw. 2,4 Euro.