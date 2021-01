Aufgrund eines Sturms drohten in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) am Samstag Teile eines Baustellengerüsts abzustürzen. Die Feuerwehr musste mit einem Hubrettungsfahrzeug ausrücken, hieß es in einer Aussendung. Das Gerüst wurde teilweise demontiert, andere Bauteile wurden zusätzlich gesichert. Der Einsatz mit sechs Fahrzeugen war nach einer Stunde erledigt.