styria digital one und Styria Content Creation werden zu Großagentur

Content Performance Group GmbH vereint rund 100 Experten unter einem Dach

Der digitale Vermarkter styria digital one (sd one) und die Content Marketing Agentur Styria Content Creation (SCC) werden zur Content Performance Group GmbH (COPE). Ab 2021 vereinen sich hier künftig knapp 100 Experten und widmen sich Fragestellungen in Bezug auf Marketing Transformation, data based-Marketing und Distribution sowie integriertes Content Marketing inklusive Magazinproduktionen, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Die Styria Media Group habe mit diesem Zusammenschluss eine der größten Agenturen des Landes geschaffen. Geleitet wird die COPE Content Performance Group von Xenia Daum, Geschäftsführerin der sd one, und Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin der Styria Content Creation.