styriarte 2021 wird unter dem Motto "Lust" stehen

Detailliertes Programm und Kartenvorverkauf erst ab März - Vorerst Gutscheinkauf möglich

Mit dem Thema "Lust" wird sich die styriarte im kommenden Jahr auseinandersetzen. Das genaue Programm soll im März präsentiert werden, einige Fixpunkte wurden aber am Mittwoch bekannt gegeben. So wird eine Oper von Johann Joseph Fux als Opernfest im Freien aufgeführt, die "Carmina Burana" soll erklingen und Karl Markovics wird aus Boccacchos "Decamerone" lesen. Karten können vorerst keine gekauft werden, Gutscheine sind erhältlich.

Jordi Savall wird wieder zu Gast sein und in der Helmut List-Halle Orchestermusik aus Versailles dirigieren. In der Pfarrkirche Stainz bringt er eine Marienvesper aus Chorwerken von Händel, Fux und Vivaldi zu Gehör. Auf dem Programm stehen wird auch wieder eine Landpartie mit Musik und Essen in den Weinbergen, diesmal von Pöllau nach Klöch.

Sieben Abende sind großen Komponisten gewidmet: Cameron Carpenter wird an der Orgel seine eigenwillige Auffassung von Bach zelebrieren, Florian Birsak spielt Mozart auf einem Hammerflügel und Pianist Markus Schirmer widmet sich Dvorak. Für Dirigent Andres Orozco-Estrada wird ein eigenes Jugend-Orchester formiert.

Die styriarte wird von 25. Juni bis 25. Juli stattfinden. Zu jedem Gutschein ab einem Wert von 100 Euro gibt es ein Original-Kunstwerk von Lilli Hartmann dazu, das genau in ein DIN-A5-Kuvert (zum Gutschein) passt und ein Unikat darstellt.

(S E R V I C E - https://styriarte.com/)