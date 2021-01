Suche soll Samstagfrüh fortgesetzt werden

In Tirol wird ein 58-jähriger Wanderer vermisst. Der Mann war laut Polizei seit Freitagfrüh in Stans (Bezirk Schwaz) nicht mehr von der Tour zurückgekehrt. Eine Suchaktion mit Feuerwehr, Bergrettung, Polizeidiensthundestreifen und einer Drohne wurde in der Nacht auf Samstag abgebrochen. Sie soll Samstagfrüh wieder aufgenommen werden.