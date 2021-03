Suche in Deutschland nach Nasenbär mit amputiertem Schwanz

Verletztes Tier wurde aus Gehege gestohlen

Das ungewisse Schicksal eines Nasenbärs mit amputiertem Schwanz beschäftigt derzeit Tierfreunde in der Region Hannover. "Wir ermitteln wegen des Verdachts des Diebstahls", sagte ein Polizeisprecher aus Hannover am Mittwoch. Mitglieder der Wildtierhilfe Isernhagen hatten zuvor im Internet einen Hilferuf gestartet und über einen Einbruch in das Gehege informiert. Die Tierpfleger gehen davon aus, dass der Nasenbär illegal gehalten worden war, weil er keinen Chip trug.

"Nach Hinweisen von Passanten haben wir das Tier vor wenigen Tagen in einem sehr schlechten Zustand auf einem Truppenübungsplatz gefunden", sagte Vereinssprecher Justin Klemme. Ein Check beim Tierarzt habe ergeben, dass der Schwanz des Tieres kurz zuvor amputiert worden sei. "Die Wunde war frisch und OP-Fäden noch vorhanden", sagte Klemme.

Die Helfer seien geschockt gewesen, als dann Ende vergangener Woche in das Gehege eingebrochen und der Schützling entwendet worden sei. Das Tier brauche dringend medizinische Hilfe, sagte Klemme. Auf der Plattform Facebook hat der Verein einen Finderlohn ausgesetzt.