Suche nach Bootsmigranten: Open Arms schickt "Astral" los

Segeljacht aus dem Hafen des katalanischen Badalona ausgelaufen

Die privaten spanischen Seenotretter der Organisation Open Arms haben ihr Schiff "Astral" zu einer Beobachtungsmission auf dem Mittelmeer losgeschickt. Das teilte die Gruppe am Montagabend auf Twitter mit. Die große Segeljacht sei aus dem Hafen der katalanischen Stadt Badalona ausgelaufen, um Bootsmigranten bei ihrer gefährlichen Fahrt von Afrika Richtung Europa zu beschützen, hieß es.

Die Besatzung des Rettungsschiffs "Open Arms" hatte bei einem Einsatz rund um Weihnachten und den Jahreswechsel 265 Bootsmigranten an Bord genommen. Die Organisation brachte die Menschen auf ein italienisches Quarantäneschiff vor der sizilianischen Küste bei Porto Empedocle. Danach ging die Crew den Vorschriften entsprechend zeitweise in Corona-Quarantäne und fuhr zurück Richtung Spanien. Im zentralen Mittelmeer sollen 2021 schon etwa 100 Menschen bei Versuchen einer Überfahrt in kleinen, kaum seetüchtigen Booten gestorben sein.