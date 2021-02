Suche nach fünf vermissten Bootsflüchtlingen vor Lampedusa

Auch Hubschrauber im Einsatz

Die italienische Küstenwache hat am Sonntag die Suche nach fünf vermissten Migranten vor der Insel Lampedusa fortgesetzt. Ihr Boot war in der Nacht auf Samstag rund 15 Seemeilen vor der Insel Lampedusa gekentert, als die Einsatzkräfte die Menschen von Bord holen wollten. Ein Patrouillenboot nahm 40 von ihnen auf, ein weiteres sieben. Mit einem Helikopter suchte die Küstenwache nach weiteren fünf Menschen im Wasser.

Auf Lampedusa kommen derzeit wieder vermehrt Flüchtlinge nach der Überfahrt über das Mittelmeer an. Am Samstag gingen 80 Migranten auf der Insel an Bord einer Fähre, die sie nach Sizilien brachte. Weitere 150 Migranten sollen am Sonntag die Insel verlassen. 700 Migranten sollen außerdem an Bord von zwei Quarantäneschiffen gehen, die vor Lampedusa vor Anker liegen. Seit Jahresbeginn haben 2.696 Schutzsuchende nach Seefahrten von Afrika aus Italien erreicht. Im Vorjahr waren es im Vergleichszeitraum 2.065 gewesen.