Sudan und Israel unterzeichneten historische Einigung

Nach Normalisierung der Beziehungen umfassende US-Finanzhilfen für afrikanischen Staat vereinbart

Auf dem Weg zur Normalisierung ihrer Beziehungen haben der Sudan und Israel am Mittwoch eine wichtige Hürde genommen. Justizminister Nasredeen Abdulbari unterzeichnete bei einem Besuch von US-Finanzminister Steven Mnuchin die sogenannten Abraham-Abkommen, wie das sudanesische Ministerpräsidentenbüro bekanntgab. Nach dieser Annäherung an Israel stellen die USA umfassende Finanzhilfen für den Sudan bereit.

Israels Außenminister Gabi Aschkenasi zeigte sich erfreut. Dies sei ein wichtiger Schritt beim Bemühen, regionale Normalisierungsvereinbarungen voranzutreiben, schrieb Aschkenasi im Kurznachrichtendienst Twitter. Er hoffe, dass der Pakt die Entwicklung gemeinsamer Beziehungen voranbringen werde.

Die US-Regierung hatte vor zwei Monaten angekündigt, Israel und der Sudan wollten volle diplomatische Beziehungen sowie Wirtschafts- und Handelsbeziehungen aufnehmen. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain sowie zuletzt Marokko hatten ähnliche Erklärungen abgegeben. Der Sudan hatte bisher offiziell - wie viele arabische Länder - keine diplomatischen Beziehungen mit Israel. Das Land mit seinen 42 Millionen Einwohnern war unter dem autokratischen Präsident Omar al-Bashir lange Jahre isoliert und stand unter anderem auf der berüchtigten US-Liste staatlicher Unterstützer von Terroristen.

Dies war ein Grund für die tiefe Wirtschaftskrise, in der der Staat im Nordosten Afrikas steckt und die zu Massenprotesten und dem Putsch gegen Al-Bashir führte. Seitdem bemüht sich die Übergangsregierung um bessere Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft.

Die USA und der Sudan unterzeichneten in Folge einen Vertrag, der dem Staat unter anderem Zugang zu jährlich mehr als einer Milliarde Dollar der Weltbank verschafft. Die Vereinigten Staaten hatten den Sudan am 14. Dezember formell von ihrer schwarzen Liste der Terrorunterstützer gestrichen - als Gegenleistung für die Annäherung an Israel. Washington stellte daraufhin hunderte Millionen Dollar an Hilfsgeldern für den Sudan bereit.

Am Mittwoch unterzeichneten die amtierende sudanesische Finanzministerin Hiba Ahmed und Mnuchin "eine Absichtserklärung, um eine Überbrückungsfinanzierung zur Begleichung der sudanesischen Zahlungsrückstände bei der Weltbank am selben Tag bereitzustellen", erklärte die Regierung in Khartum. Der Schritt ermögliche dem Sudan, "zum ersten Mal seit 27 Jahren wieder Zugang zu jährlichen Finanzmitteln der Weltbank in Höhe von über einer Milliarde Dollar zu erhalten".

Der Sudan kämpft mit einem chronischen Mangel an harter Währung und einer massiven Inflation, die die Kaufkraft aller Gesellschaftsschichten getroffen hat. Die Auslandsschulden des Landes werden auf rund 60 Milliarden Dollar geschätzt.