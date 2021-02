Südafrika will mit höheren Steuern und Investitionen aus der Krise

Post zahlt 714 Mio. Euro an Steuern und Abgaben Die Österreichische Post schickt ihrem Hälfteeigentümer, dem Staat, jedes Jahr ein Riesenpackerl Geld. 714 Mio. Euro an Steuern und Abgaben generiere das "Netzwerk Post" jährlich, rechnete Postchef Georg Pölzl am Dienstagabend Journalisten vor.