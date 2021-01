Südafrikanische Jazzlegende Jonas Gwangwa mit 83 Jahren verstorben

Präsident Ramaphosa: "Ein Gigant"

Der südafrikanische Jazzer Jonas Gwangwa, eine Ikone der Anti-Apartheidsbewegung und für seinen Titelsong zu "Cry Freedom" 1987 oscarnomniert, ist am Samstag im Alter von 83 Jahren gestorben. "Ein Gigant unserer revolutionären Bewegung und unseres demokratischen Kultursektors ist abberufen worden", so Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa in Reaktion auf die Todesnachricht.

Damit scheint sich der 23. Jänner zum allgemeinen Todestag afrikanischer Musiklegenden auszuweiten. So starb just an diesem Datum vor drei Jahren Hugh Masekela, bekannt als "Vater des südafrikanischen Jazz", und vor zwei Jahren mit dem simbabwischen Musiker Oliver Mtukudzi eine weitere afrikanische Musikikone.