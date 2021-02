Südafrikas Kirchen sehen Impfen als "moralische Verpflichtung"

"Akt der Liebe gegenüber unserem Nächsten"

Südafrikas Kirchen haben sich am Montag für die Covid-Impfung ausgesprochen. Während es wichtig sei, dass eine Immunisierung freiwillig stattfinde, sei diese als "moralische Verantwortung" für das Gemeinwohl anzusehen. "Die Impfung zu erhalten, sollte als Akt der Liebe gegenüber unserem Nächsten betrachtet werden", so der Generalsekretär des Südafrikanischen Kirchenrats (SACC), Bischof Malusi Mpumlwana, laut Kathpress.

Um ihr "Vertrauen" in die Impfstoffe zu demonstrieren, wollten die Vertreter des Kirchenrats, zu dem auch die katholischen Bischöfe gehören, sich öffentlich impfen lassen. Bei einer Pressekonferenz verurteilten die Kirchenführer zudem kursierende Verschwörungstheorien über das Coronavirus und die Impfungen. "Die Gesundheit der Gesellschaft zu schützen, hat Vorrang gegenüber eigenen Ideologien", sagte Bischof Mpumlwana von der Äthiopischen Episkopalkirche laut der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Es gelte nun, der Wissenschaft zu glauben.

Südafrika ist von allen Ländern des Kontinents am stärksten von der Pandemie betroffen. Bisher gab es knapp 1,5 Millionen Infizierte. Für Enttäuschung sorgte eine am Sonntag präsentierte Studie, wonach der Impfstoff von AstraZeneca nur einen begrenzten Schutz gegen die südafrikanische Variante des Virus biete. Vorige Woche waren eine Million Impfdosen des Pharmakonzerns als erster Wirkstoff überhaupt in Johannesburg eingetroffen.