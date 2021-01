Südburgenlandbus - Kritik von Grünen und FPÖ

Petrik begrüßt Ausbau des öffentlichen Verkehrs - Petschnig fordert Vergabe an heimische Unternehmen

Die burgenländischen Grünen und die FPÖ haben am Montag ebenso wie die ÖVP die Vorgangsweise der SPÖ beim Südburgenlandbus kritisiert. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs werde zwar begrüßt, der Betrieb durch eine landeseigene Busgesellschaft aber sei zu hinterfragen, so Grünen-Klubchefin Regina Petrik in einer Aussendung.

Die Linien sollten an heimische Busunternehmen vergeben werden, forderte wiederum FPÖ-Obmann Alexander Petschnig. Er kritisierte: "Stattdessen zeigt die SPÖ-Alleinregierung ein weiteres Mal ihr wahres Gesicht: Eine SPÖ ohne jedes Gegengewicht steht – wie dereinst in den 1980ern - für Verstaatlichung über alles."