Südkorea baut weltgrößten Offshore-Windpark

Siemens baut ersten Offshore-Windpark der USA Siemens hat einen Großauftrag in den USA für einen Windpark auf hoher See eingeheimst. Der Münchener Industriekonzern werde für das seit über einem Jahrzehnt geplante Projekt Cape Wind 101 Turbinen wie auch die Offshore-Plattform liefern, teilte Siemens am Montag mit. Zudem habe Siemens die Option über 29 weitere 3,6 Megawatt-Turbinen erhalten.