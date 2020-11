Südkoreas Ex-Präsident Chun Doo-hwan wegen Verleumdung verurteilt

Mehrmonatige Bewährungsstrafe für 89-jährigen früheren Diktator

Der ehemalige südkoreanische Präsident Chun Doo-hwan ist wegen Verleumdung zu einer mehrmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der 89-jährige frühere Diktator war im Mai 2018 wegen des Vorwurfs angeklagt worden, in seinen 2017 publizierten Memoiren den 2016 gestorbenen katholischen Priester und früheren Demokratie-Aktivisten Cho Chul-hyun (auch Cho Bi-oh) diffamiert und zu Unrecht als Lügner bezeichnet zu haben.

Cho hatte nach eigenen Angaben mit angesehen, wie bei der Niederschlagung der Demonstrationen von 1980 in Gwangju aus Hubschraubern gezielt Schüsse auf Zivilisten abgegeben wurden. Das Bezirksgericht in Gwangju verurteilte Chun am Montag zu einer Haft von acht Monaten, die auf zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt sind.

Wie aus einer Mitteilung des Gerichts hervorging, wurden die Augenzeugenberichte einschließlich derjenigen Chos über die Schüsse aus Helikoptern als glaubwürdig eingestuft. Aufgrund seiner Position während der Ereignisse vom 18. Mai 1980 müsse Chun davon gewusst haben, wurde der Vorsitzende Richter von der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert. Der Ex-Präsident hatte Cho als "Lügner" und "Satan" beschimpft.

Chun, der von 1980 bis 1988 ein autoritäres Militärregime angeführt hatte, sowie sein Nachfolger Roh Tae-woo (1988 bis 1993) wurden im August 1996 wegen eines Militärputsches von 1979, der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung sowie wegen Korruption verurteilt. Ein Jahr später wurden sie begnadigt.

Im Mai 1980 hatten Studenten und Bürger der Stadt im Südwesten des Landes gegen den Militärputsch und für die Aufhebung des Ausnahmezustands demonstriert. Ihr Aufstand wurde durch das Militär blutig niedergeschlagen. Dabei gab es nach offiziellen Angaben etwa 200, nach anderen Angaben jedoch mehr als 2000 Tote.