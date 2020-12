Südzucker-Tochter Cropenergies kappt Prognose wegen Corona-Lockdown

Ethanolhersteller leidet unter zweiter Corona-Welle in Deutschland

Der deutsche Ethanolhersteller Cropenergies muss wegen der Einschränkungen im Rahmen der zweiten Corona-Welle in Deutschland beim Ausblick zurückrudern. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2020/21 werde nur zwischen 825 und 855 Mio. Euro liegen, teilte die Südzucker-Tochter am Montag in Mannheim mit. Mitte September hatte sich Cropenergies noch 850 bis 900 Mio. Euro zugetraut.

Beim operativen Ergebnis erwartet der SDax-Konzern 95 bis 110 Millionen statt der zuvor kalkulierten 110 bis 140 Mio. Euro.

Nach vorläufigen Zahlen ist der Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf 625 Mio. Euro gefallen, im Vorjahr lagen die Erlöse noch bei 668 Mio. Euro. Das operative Ergebnis legte von 70 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 79 Mio. Euro zu. Den vollständigen Bericht zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 will Cropenergies Mitte Jänner vorlegen. Seit Anfang November sind die Aktien des Konzerns im SDax gelistet. Sie sackten als Schlusslicht um fast 15 Prozent ab. Südzucker-Aktien tendierten rund ein Prozent schwächer.