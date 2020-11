"Super Mario Bros. 3"-Videospiel für Rekordsumme versteigert

Knapp 132.000 Euro

Ein original verpacktes "Super Mario Bros. 3"-Computerspiel aus dem Jahr 1990 ist bei einer Auktion in den USA für die Rekordsumme von 156.000 Dollar (knapp 132.000 Euro) versteigert worden. Damit habe das Stück einen Weltrekord für die Versteigerung eines originalverpackten Videospiels aufgestellt, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions am Freitag (Ortszeit) im texanischen Dallas mit.

Das erste Gebot lag demnach bei 62.500 Dollar, doch 20 Bieter hätten den Preis in die Höhe getrieben. Die seltene Verpackung sei in besonders gutem Zustand gewesen, hieß es. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt. Das japanische Unternehmen Nintendo hatte das ikonische Videospiel "Super Mario Bros.3" 1990 in den USA auf den Markt gebracht.

Erst im Juli hatte das Auktionshaus mit einem original verpackten "Super Mario Bros."-Computerspiel aus dem Jahr 1985 einen Rekord gesetzt. Dieses Stück wechselte für 114.000 Dollar den Besitzer. "Wir könnten nicht zufriedener sein, zum zweiten Mal im selben Jahr einen Weltrekord aufzustellen", sagte Valarie McLeckie von Heritage Auctions in einer Mitteilung.