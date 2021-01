Bier und Whisky gegen Barzahlung verkauft und Beträge nicht verbucht

An der Buchhaltung vorbei soll der Filialleiter eines Supermarktes im Salzburger Flachgau von Mitte Oktober bis Jahresende 2020 laufend Aktionsgetränke - vor allem Bier und Whisky - gegen Barzahlung aus dem Lager verkauft haben. Unter dem Strich dürfte er so rund 12.000 Euro in die eigene Tasche gesteckt haben. Der 31-Jährige gab die Taten zu, berichtete die Polizei am Dienstnachmittag. Der Mann wird nun angezeigt.