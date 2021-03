Supermarkt ohne Mitarbeiter: Unimarkt-Gruppe mit autonomer Filiale

Für Gemeinden ohne Nahversorger - Heuer rund 30 UNIBoxen geplant

Die oberösterreichische Unimarkt-Gruppe hat eine autonome Filiale entwickelt, die komplett ohne Mitarbeiter auskommt. Die UNIBox soll nach dem Franchise-Konzept in Gemeinden, in denen es keine herkömmlichen Lebensmittelhändler gibt, Versorgung mit Gütern des täglichen Gebrauchs anbieten. Mittlerweile gibt es drei UNI-Boxen - in Enns, Traun und in Krenglbach. Heuer sollen noch rund 30 eröffnet werden, berichtete das Unternehmen am Dienstag.

In die Entwicklung wurde eine sechsstellige Summe investiert. Von der Idee bis zur Umsetzung habe es ein Jahr gedauert, schilderten Andreas Haider, Geschäftsführer der Unimarkt Gruppe, und Projektleiter Dominik Leitner. Am Zentralgelände in Traun wurde ein Prototyp installiert, wo die Systeme, die man gemeinsam mit der Partnerfirma Syreta entwickelt hat, getestet wurden. Der Kunde scannt die Waren selbst, das Bezahlen erfolgt mit dem Smartphone oder an einem Terminal. Zunächst will man bestehende Franchise-Partner dafür gewinnen, zusätzlich solche autonomen Filialen zu eröffnen, in weiterer Folge sollen aber auch Externe angesprochen werden.