Bereits seit 1980

Susi war im vergangenen Jahr der beliebteste Kuhname in Bayern. Wie das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung (LKV) in Bayern mitteilte, hat sich daran seit 1980 nichts geändert.

Stand Alma bis zum Ende der Siebzigerjahre noch an der Spitze, lag der Name im vergangenen Jahr nur noch auf Platz vier. Auf Rang zwei und drei lagen 2020 bei Rinderhaltern im Freistaat Bella und Heidi. Neu in den "Top Ten" sind dagegen Emma (Platz sieben) und Anna (Platz acht).