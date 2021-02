Swiss kündigt Gesamtarbeitsvertrag mit den Piloten

Schweiz feiert 100 Jahre Bernina-Express Mit Ausstellungen und Sonderfahrten feiert die Schweiz im kommenden Jahr das Jubiläum "100 Jahre Berninalinie". Die Bahnstrecke wurde 1910 eröffnet und führt - mit einer Anbindung an die Stadt Chur - von St. Moritz in Graubünden bis nach Tirano in Italien.