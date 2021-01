Synthetische Droge: 486 Prozent mehr Fentanyl in Mexiko beschlagnahmt

Höhere Nachfrage und hohes Suchtpotenzial

Mexikanische Sicherheitskräfte haben im Jahr 2020 eine um fast 500 Prozent größere Menge der Droge Fentanyl beschlagnahmt als im Vorjahr. Das liege an einer höheren Nachfrage nach dem synthetischen Opioid, dessen hohem Suchtpotenzial und der Leichtigkeit, es zu schmuggeln, sowie der Wirtschaftlichkeit für kriminelle Organisationen, erklärte Verteidigungsminister Luis Sandoval am Donnerstag in der täglichen Pressekonferenz von Präsident Andres Manuel Lopez Obrador.

Nach den Statistiken, die er vorstellte, waren rund 1,3 Tonnen Fentanyl bei Einsätzen in den vergangenen zwölf Monaten beschlagnahmt worden - 486 Prozent mehr als im Jahr 2019. Die Menge war allerdings noch immer deutlich niedriger als bei drei anderen Drogen. Von diesen wurden demnach ebenfalls 2020 größere Mengen sichergestellt als im Jahr zuvor: gut 244 Tonnen Marihuana (acht Prozent mehr als im Vorjahr), rund 35 Tonnen Crystal Meth (ebenfalls acht Prozent) und knapp 28 Tonnen Kokain (45 Prozent mehr).

Hier führte Sandoval unter anderem bessere Arbeit der Sicherheitskräfte als Grund für den Anstieg an. Nicht zuletzt wegen der gestiegenen Nachfrage nach synthetischen Drogen ging ihm zufolge 2020 auch die Zahl der entdeckten illegalen Drogenlabore nach oben - um 92 Prozent auf 175.

Mächtige sogenannte Kartelle schmuggeln jedes Jahr große Mengen Drogen über Mexikos rund 3.200 Kilometer lange Nordgrenze in die USA. Seit der damalige mexikanische Präsident Felipe Calderon Ende 2006 ihnen den Krieg erklärte, erlebt Mexiko immens hohe Gewaltraten. Derzeit werden in dem nordamerikanischen Land mit knapp 130 Millionen Einwohnern pro Tag fast 100 Morde registriert.