Syrer erstatteten in Paris Anzeige wegen Chemiewaffen-Einsätzen

Klage basiert auf zahlreichen Zeugenaussagen und Fotos sowie Videos aus Syrien

Drei Menschenrechtsorganisationen haben in Paris Anzeige wegen Chemiewaffen-Einsätzen in Syrien erstattet. Sie wollen erreichen, dass Vertraute von Machthaber Bashar al-Assad zur Verantwortung gezogen werden, wie die Open Society Justice Initiative am Dienstag mitteilte. Sie hat die Anzeige zusammen mit zwei syrischen Organisationen beim Pariser Strafgericht erstattet.

Dabei geht es um Angriffe mit dem Nervengas Sarin im August 2013 in der syrischen Stadt Douma und in der Region Ghouta östlich der Hauptstadt Damaskus. Nach US-Angaben starben dabei 1.400 Menschen.

Die Klage basiert auf zahlreichen Zeugenaussagen und Fotos sowie Videos aus Syrien. Damit könne die "Verantwortung all jener festgestellt werden, die die Angriffe in Auftrag gegeben und ausgeführt haben", erklärten die NGOs. Nach Angaben der Organisation Syrian Archive steckt die syrische Regierung hinter der Chemiewaffen-Attacke.

Die Organisationen riefen die französische Justiz auf, mit der deutschen Bundesanwaltschaft in Karlsruhe zusammenzuarbeiten. Dort hatten die Organisationen im Oktober Anzeige wegen ähnlicher Angriffe erstattet. Dabei geht es auch um den Chemiewaffenangriff auf den Ort Khan Sheikhoun im Jahr 2017.