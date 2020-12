Syrer von zwei Landsmännern telefonisch mit Umbringen bedroht

Brüder der Ex-Freundin als Beschuldigte

Ein 32-jähriger Syrer ist Montagvormittag von zwei in Graz lebenden Landsmännern im Alter von 23 und 27 Jahren, den Brüdern seiner Ex-Freundin, telefonisch mit dem Umbringen bedroht worden. Der Mann, der in St. Pölten wohnt, erstattet in Innsbruck Anzeige, da er dort gerade seinen Bruder besuchte, hieß es von der Polizei gegenüber der APA. Für den Fall zuständig sei aufgrund des Tatorts die Polizei in Graz.

Gegen die beiden Syrer wurden Betretungsverbote ausgesprochen. Diese wurden laut Tiroler Exekutive an die zuständigen Sicherheitsbehörden, Polizeiinspektionen und das Gewaltschutzzentrum übermittelt.