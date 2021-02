Syrien meldet israelischen Raketenangriff

Offenbar Angriff auf mit iranischen Milizionären bemannten Posten auf Golanhöhen

Israels Armee hat nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens am Mittwochabend im Bereich der syrischen Ortschaft Quneitra auf den Golanhöhen Ziele mit Raketen angegriffen. Die syrische Luftabwehr habe sich dem Angriff entgegengestellt. Nach Angaben der in Großbritannien sitzenden, oppositionellen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte richtete sich der Angriff gegen einen mit syrischen Soldaten und iranischen Milizionären bemannten Posten im Umland Quneitras.

Aus Israel gab es zunächst keine Stellungnahme. Die israelischen Streitkräfte greifen immer wieder in Syrien iranische militärische Einrichtungen an. Der mit Israel verfeindete Iran ist ein wichtiger Verbündeter der syrischen Regierung in deren Kampf gegen sunnitische Rebellen.