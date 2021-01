Staatliche syrische Medien berichten über einen angeblich israelischen Raketenangriff auf Ziele in der Umgebung der Stadt Hama. Die syrische Luftabwehr habe die meisten der Raketen abgefangen, hieß es in den Berichten unter Berufung auf Informationen aus Militärkreisen. Zuvor waren Explosionen in der Gegend gemeldet worden.