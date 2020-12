Szijjarto nimmt suspendierten Fidesz-Delegationsleiter in Schutz

Auch FPÖ verteidigt Deutsch - Ungarns Außenminister kritisiert "Hexenverfolgung" - Auschwitz Komitee empört über EVP

Eine "Hexenverfolgung" der ungarischen Regierungspartei Fidesz durch die Europäische Volkspartei (EVP) hat der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest verortet. Dieses Vorgehen sei "seltsam", da davon das "erfolgreichste" Mitglied der EVP betroffen sei.

Als ebenso "seltsam" bezeichnete der Minister, dass die EVP-Fraktion gerade einen der "leistungsstärkste"n Abgeordneten Rechte entziehe. Damit nahm Szijjarto den Delegationsleiter der Fidesz-Abgeordneten im Europaparlament, Tamas Deutsch, in Schutz. Diesen hatte die EVP-Fraktion nach seinen umstrittenen Gestapo-Vergleich suspendiert. Deutsch hatte den Einsatz der EVP-Fraktion und ihres Vorsitzenden Manfred Weber für Rechtsstaatlichkeit in Europa mit der nationalsozialistischen Gestapo und dem stalinistischen ungarischen Geheimdienst AVO verglichen. Mit seiner Suspendierung werden Deutsch unverzüglich Redezeit sowie Positionen, wie etwa Berichterstatter, auf welche die EVP im Parlament Anspruch hätte, entzogen.

Szijjarto kritisierte weiter die Schwesterparteien der EVP. Hätten diese bei den jüngsten Europaparlamentswahlen eine der Fidesz-Partei ähnliche Leistung gebracht, dann würden sie aktuell eine viel stärkere Gruppe bilden, wären nicht angewiesen auf die Unterstützung der Grünen und Sozialisten und müssten sich nicht mit dem Schließen "prinzipienloser Kompromisse" von jener Werteordnung entfernen, welche die EVP vertreten habe, als Ungarn der Europäischen Union beitrat.

Wenn jeder Abgeordnete der EVP so arbeiten würde wie Deutsch, könnten sie möglicherweise eine besser Leistung in der EVP erbringen, konstatierte der Außenminister und forderte, mit gleichem Maßstab zu messen. Szijjarto erinnerte daran, dass der EVP-Vorsitzende Donald Tusk eine Parallele gezogen habe zwischen einem der "Nazi-Hauptideologen" (dem deutschen Staatsrechtler Carl Schmitt, Anm.) und dem ungarische Premier Viktor Orban.

Das Internationale Auschwitz Komitee kritisierte laut dpa indes den Verbleib von Deutsch in der konservativen EVP-Familie. "Immer öfter schmähen Repräsentanten der Fidesz-Partei mit unerträglichen Nazi-Vergleichen die Demokratie und deren Repräsentanten in Europa", erklärte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner am Donnerstag in Berlin. "Für Überlebende des Holocaust ist dieser schamlose Missbrauch ihrer Erfahrungen zunehmend schwer erträglich."

Dass in der EVP-Fraktion keine Mehrheit zustande gekommen sei, um Deutsch aus der Fraktion auszuschließen, "ist gerade nach dem Beharren des Parlaments auf dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip ein empörendes Signal des Rückschritts", betonte Heubner. Der Fidesz-Delegationsleiter Deutsch ist selbst jüdischer Herkunft.

Dagegen nahm der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Hafenecker Deutsch in Schutz. "Ich hätte für Kritik am EU-Rechtsstaatsmechanismus andere Worte verwendet, die freie Rede eines gewählten Mandatars steht aber über fraktionsinternen Befindlichkeiten", erklärte Hafenecker am Donnerstag in einer Aussendung.

Mit der Suspendierung und dem Entzug des Rederechts für den Fidesz-Delegationsleiter schädige die EVP den parlamentarischen Betrieb des EU-Parlaments "auf antidemokratische Art und Weise. Für die Kritik am sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, der in Wahrheit nur eine politische Waffe gegen unliebsam regierte Staaten ist, hätte ich andere Worte verwendet, Deutsch hat sich auch für seinen Vergleich entschuldigt. Es ist daher völlig untragbar, dass die EVP einem gewählten Abgeordneten aufgrund fraktionsinterner Streitigkeiten das Rederecht entzieht", so Hafenecker.