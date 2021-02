T-Mobile US macht Umsatzsprung im vierten Quartal

T-Mobile US peilt Kapitalerhöhung an Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom will mit ihrer Kapitalerhöhung rund 1,6 Mrd. US-Dollar (1,2 Mrd. Euro) einsammeln. Wie T-Mobile US am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, sollen die bis zu 72,8 Mio. Aktien zum Stückpreis von 25 Dollar ausgegeben werden. Das Unternehmen will sich fit für den Wettbewerb mit den größeren US-Rivalen zu machen. Die Einnahmen sollen in den Netzausbau fließen.